Ernest ETAME

Juriste de formation, j'entre dans la vie active en 1996 (version Cameroun) comme Conseiller en Insertion Professionnelle, fonction que j'exerce au Fonds National de l'Emploi (à Douala)jusqu'en 2004. Entre temps, dès 2000 je m'installe à mon propre compte et fournit à la Communauté Urbaine de Douala conseils et assistance en matière de mise en oeuvre des politiques locales. En 2003 je créé Optimum International Cameroun avec trois autres partenaires pour mieux encadrer cette expertise qui est dédiée aux collectivités locales camerounaises.A ce jour je continue de développer des solutions dans ce domaine avec Claude-Jarvys Doumbe. En 2006, j'introduit le média nomade Pixman au Cameroun toujours en compagnie de CJ Doumbe. Nous voulions impacter le marketing tactique. Si l'acceuil réservé à ce dispositif de communication a été assez enthousiaste, le succès quant à lui reste des plus mitigés (une question de perception par le marché sans doute). Parallèlement à OIC, je suis installé dans une nouvelle aventure professionnelle depuis mai 2010 avec Marketor Breakthrough Thinking Agency, une société qui délivre des prestations de Marketing de Rupture et de Business Development. Marketor est l'agence de Southwest International Construction Corporation,un promoteur immobilier installé en Floride depuis plus de 40 ans et qui déploie ses activités au Cameroun depuis 2010.



