Ernest LOGFOU PENDA

Je n'est aucune expérience professionnelle mais j'ai pour objectif de travail avec un profesionnel de en comptabilité pour mieux les rouages du metier en effet j'ai un Bac G2 et j'ai interrompu après un an d'étude à l'université de Douala en faculté de sciences économique et gestion appliquée pour effectué une formation en SAARI Comptabilité au centre de formation MAC DARWIN donc l'obtention de l'attestion n'a été possible a cause du non paiement du solde de la scolarité.



Mes compétences :

Achat

Comptabilité

Comptabilité des sociétés

Vente