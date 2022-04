Ernest MARTORIELLO

Agent d’exploitation ferroviaire tuteur depuis plus de six ans, j'ai acquis des compétences ferroviaires au sol dans un milieu où les mots rigueur et sécurité sont très important.

Cela fait aussi plusieurs années que j’exerce le rôle de tuteur pour les nouveaux agents.

Précédemment gestionnaire de stock, j'ai encadré une petite équipe en tant que suppléant du Responsable du service.



Mes compétences :

Agent reconnaisseur

Formateur

Agent de formation des trains

Agent de desserte

Agent de manoeuvre

Gestionnaire Logistique

Management

CACES 3 et 5 à jour