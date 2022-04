Ernest MBONG

Actuellement à mon compte,j'ai une éxpérience de l'Afrique où j'ai été en charge du développement des ventes et de la mise en place de la stratégie Distribution dans une Région commerciale auprès d'un groupe de Téléphonie Leader dans son marché.



J'ai supervisé une équipe de trois(03) cadres en charge de 15 Grands comptes,et de trois (03) assistant commerciaux, pour un chiffre d'affaire annuel de 35.000.000 Euro et une moyenne de recrutement abonnés de 300.000 Abonnés/An.



Professionnel de la Distribution dans l'industrie brassicole (agro-industrie) et les Télécoms, en Afrique. J'ai participé au développement de plusieurs projets porteurs qui pour la plupart ont atteint aujourd'hui une lisibilité certaine et un positionnement comme leader dans leur segment de marché. Une bonne maîtrise du Doors to Doors, DSD, EVD, Mobile Money, me confère une capacité de conseil certaine pour les entreprises qui souhaitent faire évoluer leur business.



Mes compétences :

Animation

Commerciale

Distribution

Force de Ventes

Formation

Lancement produits

Mobile

PROGRAMME

Téléphonie

Téléphonie mobile

ventes