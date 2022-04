Ernest OGOULINGUENDE

Je suis un jeune gabonais, j'ai un bac +2, né le 1er juillet 1981, j'ai une formation académique en informatique de gestion, mon parcours se traduit par plusieurs expériences, dans différents secteurs activités, tel que Gestionnaire encaisse dans une Banque de la place, puis Conseiller commercial en Assurance -Assurance vie, et actuellement agent commercial et administratif dans une société d'assistance aéroportuaire. Très polyvalent à la base j'aime aborder des nouveaux challenges, avec pour but l'épanouissement, la découverte, l'expérience.



Mes compétences :

Assurance

Commercial

Banque