Ernest Sehr AKA

Riche d'une expérience de 4 ans dans le domaine commercial et dans la grande distribution, j'ai acquis ma première expérience au sein de l’entreprise Boulanger (GSS en multimédia et électroménager).

Issu d’une formation en marketing et commerce, j’ai été vendeur en magasin puis animateur commerce à Boulanger, avant de m’orienter vers un poste de chef de secteur GMS à Alinéa Europe.



Mes compétences principales sont :



• Maîtrise des techniques de vente

• Optimisation des leviers marketing: l’assortiment, le linéaire, la promotion et les prix

• Bonne connaissance des circuits de distribution GMS (GSA, GSB, GSS)

• Organisation et gestion des plans de tournée

• Maîtrise des techniques de merchandising (Zone chaude/Zone froide)

• Management et organisation d’équipes

• Gestion des commandes et gestion de la rotation des stocks

• Formation des équipes de vente et animation sur le point de vente

• Veille concurrentielle



Mes compétences :

Management

Marketing

Veille

Négociation commerciale

Commercialisation

Merchandising