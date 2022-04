Ernestine NGO MOUSSI

Salut,

Je suis la Promotrice de l'A'ERNA - Association Emergence et Restructuration des Nouveaux Acteurs, qui a pour objectif de former des personnes à faible revenue qui n'ont pas eu un parcours scolaire suffisant par le manque de moyen financier des parents, et cela cause énormément des problèmes dans la société car elles sont rejetées dans les entreprises. Pour cela, l'A'ERNA a pour rôle de les orienter en les formant dans des petits métiers qui leur permettra de devenir autonomes, libres financièrement étant des entrepreneur(es). Moi, je suis convaincue que tous avons une lueur d'entreprise en nous, il faut juste un accompagnement pour réussir dans la vie malgré le niveau d'étude.