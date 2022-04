Ernesto CHAVES

Réseaux: Conception et administration d’infrastructures réseaux de données et voix (VoIP/ToIP); réseaux Cisco, Alcatel, 3Com et H3C.

Systèmes: Conception et administration d’architectures Active Directory/LDAP et de courrier électronique (Exchange); solutions de sauvegarde et antivirus.

Support (Help-Desk): Gestion d’équipes techniques, dépannage informatique (troubleshooting).

Qualité : Maitrise des processus de qualité (ISO 9001 et ITIL).

Certifications: Cisco et Microsoft.



Mes compétences :

CCIE

Cisco

Sécurité