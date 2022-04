Ernesto LEITE

17 ans d'expérience dans les nouvelles technologies de l'information.

Prise en charge d'un projet de sa phase de conception à la réalisation complète de la solution.

Double compétence FrameWork .NET (version 2 à 4.5) / OpenSource.

Expertise en environnement Windows (administration DNS, Active directory, Load Balancing, Clustering) et Linux (LAMP)

Administration de bases SQL Server (2000 à 2012), MySQL (5), Oracle (PL/SQL)

Cloud Microsoft (Exchange Online, Windows Azure, TFS Online, etc)

Gestion de sites WEB (Joomla, Typo3)

BI (Analysis Service, Olap, MDX)

Frameworks (Exalead, Google APIs, TeamCity, SVN, ninjek)

Méthodologies (Scrum Agile, Cycle en V, etc)

Encadrement d'équipes

BDD/TDD, Continuous Integration, Gherkin/Specflow, Nunit, Octopus



Mes compétences :

JQuery

Asp.net

Exalead

JavaScript/Ajax

PHP 5

Linux

Windows Server 2012 (load balancing, failover, DNS

Silverlight 5

SVN, TeamCity

Scrum

Office 365 / Exchange Online

SQL Server 2008,2012, Azure

Azure

Team Foundation Server

C# .NET (MVC, EntityFramework, Linq, etc)

Gherkin, Specflow, NUnit

Octopus, phabricator