Ernesto NEVES

Je travaille dans le secteur ferroviaire depuis 2004. J'ai débuter en Espagne avec la évolution du transport ferroviaire( création lgv) ou j'ai acquis des compétences.

en France depuis 2012 dans les chantiers de suite rapide. Je suis quelqu'un de responsable et autonome. Capacité de liderance et respect envers le proche. J'ai envie de évoluer et apprendre encore plus .



Mes compétences :

Ouvrier polyvalent

Lecture de plans

Autonome

Conduite d'engins

Manutention ferroviaire

Chef d'équipe

Suite rapide *rvb rr rt etc

Grand déplacement