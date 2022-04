Ernst BRUN

INFFLUX :

Éditeur conseil, INFFLUX propose des solutions logicielles dédiées à la chaîne logistique opérationnelle. Ces progiciels permettent aux entreprises de gérer, piloter et optimiser l’ensemble de leurs flux grâce à des outils fiables et performants de gestion d’entrepôts simples, multi-sites ou mécanisés, transport de marchandises, de traçabilité de l’information et d’aide à la décision.

Les solutions BEXT répondent aux contraintes et process métiers en termes de gestion des flux de marchandises, de stockage ou de traçabilité, pour tous les secteurs d’activités de la Distribution, de l’Industrie, de la Prestation logistique & du Transport.

Plus de 200 clients en France et en Europe, utilisent BEXT parmi lesquels Petzl, Chronopost, Challenge International, Corolle, Djeco, GMF Assurances, La Halle, ING, la Compagnie des Petits, Manbow, Soflog, Nikon, Pharmacie Centrale des Hôpitaux de Paris (AGEPS), PPR, Orchestra, Anne Fontaine, Sergent Major, Elis, Simone Pérèle, GT Logistics, Melitta..



Mes compétences :

Entreposage

Automatisme

JavaScript

Gestion de projet

Lua

Animation de formations