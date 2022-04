James FAELENS

Ancien sportif (10 ans de Football et 2 ans d’athlétisme), je me suis réorienté dans la danse où j’ai été danseur-chorégraphe pendant 5 ans.

L’alliance entre le sport, la musique et la danse m’a amené au Fitness, où je suis devenu Champion de France.

Titulaire d’un diplôme d’Etat d’éducateur sportif dans la remise en forme et d’une licence en entrainement sportif, préparation physique, mentale et nutritionnelle.

Je suis Formateur et coordinateur de formation sur les métiers de la remise en forme et j’ai formé des centaines de coachs sportifs.

Je pense pouvoir dire que je suis devenu un Expert dans la remise en forme avec une spécialisation dans l’alimentation et toutes les formes de remise en forme (Renforcement musculaire, Cardio training, HIIT, Pilates, Yoga et Stretching).



Mes compétences :

Ergonomie

Coaching sportif

Coaching de vie

Yoga

Comptabilité générale

Fitness

Management

Gestion

Formation