Bonjour, je suis un jeune marocain âgé de 21 ans, titulaire d'un diplôme de Technicien superieur en Matière plastique et composite, a six moi d’expérience, sérieux, motivé avec grande capacité d'apprendre, je cherche un travaille ; n’hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Gestion de production et Maintenance industrielle.

Dessin assisté par ordinateur (solide Works).

 Programmation des MCN,