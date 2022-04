Errahman GOURARI

Diplômé de l’ENSISA Mulhouse.

Après 9 ans d’expériences dans l’industrie automobile ainsi que dans les Mobiliers urbains ( projet et métier), je suis aujourd’hui Consultant Senior chez Arrows Conseil.



Orienté Performance, très flexible et adaptable.



Je recherche aujourd'hui à acquérir de nouvelles compétences et mettre à contribution mes expériences pour d'autres industries ( Energie, Ferroviaire...)



Agent de cadres



Mes compétences :

Gestion

Mécanique

Ingénieur

Achat

Informatique

Commercial

Formateur

Négociant

Design

Marketing

Entrepreneur