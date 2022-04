Erraoud HAJAR

Lauréate de l'ENCG en marketing et actions commerciales, j'ai intégré ce réseau afin d'enrichir mon relationnel professionnel, ainsi que pour décrocher des opportunités.

Je souhaiterais faire une carrière professionnelle en marketing One to One, idéalement dans l’événementiel

Je cherche plus précisément un poste assistante chef de projet.



Mes compétences :

Gestion de projet

Accompagnement de projet

E-commerce

Mailing

mail marketing

Mailchimp

Télémarketing

Téléprospection

Télécommunications

Réseaux sociaux

Microsoft Office

Communication événementielle

Evénementiel