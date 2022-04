Ersin ASLAN

L’entreprise Millenium Concept Textile est implantée sur Toulouse. C’est une Société de prestation de service créée en 2017 qui propose la création, et la réalisation du sur-mesure. Nos ateliers de tissage et de couture sont en Turquie.

Nos partenaires ont une expérience de plus de 20 ans, grâce à leur talent nous réunissons la technologie, la créativité et la haute qualité avec une performance de haut niveau.

Nous sommes à l’écoute de nos clients, nous vous aidons à choisir la matière, la couleur, le type de finition de tête, le dessin afin de créée et réalisée vos projets. Notre Société offre à nos clients une large gamme de produits avec des couleurs variées, unies ou avec motifs, allant des voiles minces aux rideaux épais, occultant, tamisant, rideaux M1 Anti Feu, du tissu d’ameublement, de la tapisserie, du tissu de draperie au textile de maison et textile d’hôtel.



Découvrez sur notre siteArray les tissus que nous vous proposons, et choisissez celui qui répond à vos besoins. Il est certain que le tissu est l’un des éléments fondamentaux du milieu intérieur et qu’il s’agit du dernier toucher dans la décoration.

Avec l’expérience et l’équipe dynamique de Millenium Concept Textile travaille avec des sociétés prestigieuses et notre objectif est d'être reconnu en France étant une entreprise producteur dans son domaine. Nous sommes convaincu que l’image de marque sera mondialement connu dans l’exportation des différents pays.

Millenium Concept Textile qui suit de près les dernières tendances dans le monde de la décoration rend service à ces clients avec ces larges gammes de collection créative et s’adapte à chaque nouvelle saison.