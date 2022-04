Titulaire d'un Master 2 Ingénierie financière et bancaire de l'entreprise.

4 an et demi d’expérience en tant que chargé de clientèle professionnel( développement portefeuille client, gestion du risque, financement...) et de deux ans en tant qu'analyste risque crédit.

J'occupe actuellement un poste de directeur d'agence.



Mes compétences :

Anglais

Turc

Carte assurance niveau 1

Ecole de management

Banque

Suivi clientèle

Finance