Je m'appelle tangueulack Dekou ervice agent technique génie ruraliste de formation mais je suis dynamique et engagé capable de m'adapter devant toutes situations avec professionnalisme.Mon objectif est de réussir et faire réussir mon engager.



Mes compétences :

Technicien BTP et commercial

Technicien BTP

Technicien du génie rural

Technicien du génie civil