Ervyn PEPINTER

Titulaire d'un BTS Services Informatiques aux Organisations, option développement, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise pour mettre en application ce que j'ai pu apprendre au cours de ma formation.



Développeur Web et Logiciel, j'ai cependant une préférence pour le Web.

(HTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL)



L'informatique étant un domaine assez large et en perpétuelle évolution, je complète mon apprentissage avec ce que je peux trouver sur internet.

Donc dans le cas ou je n'aurais pas connaissance d'un point demandé pour un poste dans une quelconque entreprise, je me hâterais à l'étude de celui-ci.



Sérieux et motivé, j'aime bien faire.



Mes compétences :

Visual Basic .NET

SQL

SLAM

Python Programming

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop