Erwan ADDA

Autodidacte, Erwan a appris le sport, la danse, les arts martiaux ainsi que quelques acrobaties dans sa chambre, en regardant à la télévision ses idoles telles que Michael Jackson, Bruce Lee, Jackie Chan et pleins d'autres qui ont influencés et marqués sa jeunesse.



Par la suite son rêve d'enfant va devenir réalité, car il intègre la meilleure école de danse à L'Académie Internationale de la Danse à Paris en 2005, devient professeur de danse à la prestigieuse "école de danse des stars" au LAX Studio, et complète son parcours par l'école Capoeira Brasil en y devenant une fois de plus enseignant.



Parallèlement, Erwan intègre la firme d'Apple et y devient spécialiste informatique.



En 2011, il choisit de placer toute son énergie dans le sport et crée avec ses collaborateurs une nouvelle discipline autour des arts martiaux rythmés par des figures acrobatiques : le tricking (ou le trickz).



Première référence dans ce domaine, et précurseur de la discipline avec son groupe, Erwan crée en 2020 l'association One,Two,Trickz afin de faire perdurer une discipline nouvelle et unique en son genre.



Mes compétences :

Capoeira - Expert

Coaching sportif / personnel - Expert

Trickz - Expert

informatique - Spécialiste Apple



Plus d'informations via ces coordonnées :

onetwotrickz@gmail.com

06.18.26.29.10