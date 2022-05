Marina HUMBERT DA SYLVA

Decathlon est une grande et belle entreprise Française qui met en avant de belles valeurs.

C'est une entreprise extraordinaire pour son vivier de cadre qui chaque années se pressent devant les portes des recruteurs afin d'adhérer au plus profond d'eux même aux valeurs sportives et solidaires que l'entreprise aspire à donner en terme d'image.



Mais le plus dur et d'y rester... Pourquoi? Car le capital humain n'est pas valorisé à sa juste valeur et que trop souvent humain rime avec productivité et non respect du code du travail

Le capital humain est la somme des compétences, de l'expérience et connaissances de chacun des salariés de l'entreprise.



La législation en vigueur en droit du travail n'est que très peu connue auprès des "jeunes" qui rentrent dans l'entreprise et qui on l'envie de se dépasser et d'adhérer à un concept plus qu'idyllique de valeurs sportives : Dépassement, respect de soi, de l'adversaire, des règles du jeu, solidarité, esprit d'équipe, goût de l'effort.



A cette vision humaniste s'oppose une doctrine plus critique, qui voit le sport comme un miroir de la société, et donc des valeurs dominantes de son époque.

Aujourd'hui, la compétition, la recherche de la performance, l'individualisme, les objectifs économiques en sont plus caractéristiques et c'est le choc qui attend souvent les nouveaux venus.



Le droit est l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante.



Ma conviction est qu'aujourd'hui le droit reste le meilleur moyen de respect pour les salariés, le capital Humain en est alors enrichit.

C'est pour cela que je me bat afin de faire valoir ce que de droit pour la dignité et le respect de tous les salariés.



Capital humain et performance de l’entreprise : une conviction d’abord



Mes compétences :

Manager

Dynamique

Créativité

Réactivité

Analyse