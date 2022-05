Philippe GAUDIN

Editic public est une agence conseil en communication digitale publique.



La communication digitale n’est pas une boîte à outils pour faire joli. C’est d’abord une stratégie pour faire progresser la compréhension de votre action, la lisibilité de vos missions, la reconnaissance de vos réussites. Notre agence maîtrise la complexité, celle des politiques de territoires et celles des technologies numériques, pour optimiser vos choix stratégiques et produire ainsi des outils réellement au service du public.



Notre offre :

Accompagner les choix stratégiques (image, achats) des acteurs publics

• Audit, conseil, stratégies et plans de communication globale.

• Audit, conseil, formation en management stratégique des achats publics.



Construire, valoriser et gérer l’image digitale des acteurs publics

• Stratégies et plans de communication digitale : diagnostics, veilles et analyses d’E-réputation, préconisations.

• Création d’identités visuelles et rédactionnelles.

• Conception et mise en oeuvre de campagnes médias ciblées sur Internet et les réseaux sociaux.

• Communication de crise 2.0.



Améliorer la connaissance et l’usage des politiques et services publics

• Analyse et préconisations d’architecture, d’ergonomie, de gouvernance et de management de l’information.

• Conception et mise en oeuvre de chartes éditoriales et de plateformes de messages (web, print, mobile, monosupport, multi-supports).

• Conception et mise en œuvre d’outils et campagnes web/mobile/print d’information, de communication et de services.



Valoriser les projets et animer le débat public

• Stratégies et plans de communication de projets.

• Conception et mise en oeuvre d’outils web et print d’information, de communication et de concertation.



Mes compétences :

Stratégie digitale

Publicité

Communication

Marketing

Community management

SEO

Management