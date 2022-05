Philippe GAUDIN

Conjointement à mon activité de conseil et service pour les entreprises, j'ai développé une activité en prévention des risques professionnels en entreprise : Formations-actions des équipes, managers et collaborateurs pour la prévention des risques psycho-sociaux et des troubles musculo-squelettiques : gérer le stress et ses effets, améliorer la qualité de vie au travail, prévenir le burn-out.

La Poste, SNCF, Fédération Française de Tennis, Hatier, Mattel, Prérequis conseil