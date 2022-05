Philippe GAUDIN

Pas de salariés, pas de patron, pas de stock, pas de banquier à aller voir, pas de territoire limité. C'est pour moi la possibilité de créer son entreprise sans les risques et les contraintes de l'entreprise traditionnelle. Ancien salarié, j'ai pu découvrir une nouvelle façon d'entreprendre en parallèle de mon travail tout en étant accompagné par des partenaires ayant l'expérience de ce métier et qui m'a permis en 2011 de franchir le pas et de créer ma société. Aujourd'hui je crée un réseau d'entrepreneur indépendant que j'accompagne dans la réalisation de leur ambition. La crise est là on peut la voir comme une catastrophe mais aussi comme une formidable opportunité. Nous sommes dans la troisième voie de la distribution et il y a de nombreuses places à prendre pour ceux qui savent retrousser leur manche. Pour ceux qui veulent en savoir plus, sans engagement, pour étudier une nouvelle façon d'entreprendre n'hésitez pas à me contacter.