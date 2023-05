Sébastien Cochery & FABIEN PINON

Suivez Captusite en direct

Restez au courant des dernières tendances web et réalisation de sites internet de Captusite grâce à notre Blog.

-- >Array

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Fabien PINON, responsable commercial de Captusite : f.pinon@captusite.fr

==============================



CAPTUSITE, agence internet basé à Chartres depuis 2004, propose la création, la conception, la réalisation et le développement de sites web statiques et dynamiques. CAPTUSITE a pour mission d'accompagner les entreprises dans la mise en place de leur projet internet, en apportant une expertise et une solution adaptée, performante et évolutive.



» Une agence internet à proximité

» Un studio de création graphique dédié

» Une équipe de développement informatique



Mes compétences :

Webmaster

Développeur web

E-commerce

PHP

Web

SEO

Webdesigner

XML

CSS

XHTML

Prestashop