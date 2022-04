Francis RENARD

Installé à Lucé près de Chartres depuis 1998, j'ai développé mes compétences dans le domaine des assurances de personnes en particulier avec les professionnels.

Les assurances complémentaires maladie, les contrats retraites et les placements sont les meilleurs produits du groupe Swisslife.

L'ingénierie de SWISSLIFE BANQUE nous permet de proposer des bilans patrimoniaux afin de préparer les cessions de société ou les successions.



Nous proposons également le placement de la trésorerie d'entreprise avec des taux sur mesure de 5 à 7,5% par an sur une durée maxi de 8ans et mini de 1 an.



Bien entendu, les contrats Auto, Habitations, Multi risques professionnels entrent également dans notre champs d'activité.



Mes compétences :

Santé

Bilan patrimonial

Assurances

Défiscalisation

Automobile

Bourse