Erwan ALLAIN

Je développe sur Windev depuis l'obtention de mon DUT en 2000. J'ai créé et maintenu différents type de logiciel de gestion et ERP.

Le développement est une passion. A titre personnel, je m'intéresse au langage C++ (notamment les bibliothèques SDL, OpenGL) et je suis perpétuellement en veille sur les nouvelles technologies.

Je reste à l'écoute d'éventuelles opportunités sur le département de Mayenne (53) ou en télétravail.



Mes compétences :

Windev

PHP

C++

Oracle

MySQL

SQL