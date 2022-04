Erwan BERNARD

Au sein de Donaldson - leader de la filtration industrielle - 12 000 personnes dans le monde, j'ai la direction commerciale de la division exhaust & emission pour l'Europe.

Nous proposons des solutions optimisées sur les lignes d'échappement moteurs diesel - essentiellement pour le marché of road en first fit.

Donaldson est une société d'engineering avec sa production au plus près des sites industriels de ses clients .





Mes compétences :

Carrosserie

Carrosserie industrielle

Véhicules industriels