Gilles ROLAND

L’ambition d’Active Invest s’inscrit dans ce contexte économique particulier qui veut qu’en France, restructurer les filiales en difficulté de grands groupes est très complexe : Rendre des comptes aux partenaires sociaux, souffrir d’une mauvaise image, subir la pression des pouvoirs publics sont autant d’éléments qui dissuadent les groupes de restructurer leurs filiales et les incitent à les vendre. En tant que repreneur, il s’agit alors de porter un nouveau projet et d’être crédible auprès du vendeur et des équipes. Une légitimité qu’Active Invest a acquise au fil de ses reprises.



Mes compétences :

Restructuration d'entreprise

Corporate finance

Business strategy