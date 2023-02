Pierre SALA

Résumé Professionnel:



Financier disposant d’une vaste expérience dans tous les domaines de la comptabilité, du reporting et du contrôle de gestion. Un intérêt spécial dans la réorganisation, la restructuration et la consolidation d’entreprises. Large spectre de secteurs d’activité, des services industriels aux télécoms et aux assurances. Une expérience concrète d’intégration de filiales et de ventes. Autant d’intérêt pour les jeunes pousses en forte croissance que pour les entreprises en retournement.



Spécialités:



Cadre hautement expérimenté en restructuration et réduction de coûts, fusions & acquisitions, plans sociaux et clôture de transactions. Les autres domaines d’expertise incluent la gestion financière & le contrôle de gestion, le reporting en normes locales et en US Gaap, la gestion fiscale, la planification opérationnelle, la vie légale des sociétés, la normalisation, l’amélioration des procédures et ,par-dessus tout, l’intégration de filiales fraîchement acquises.En substance trans-nationales.