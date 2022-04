Aurélie BLIGOUX

Bonjour et bienvenue sur mon profil



Issue d’une formation supérieure (master Communication) et animée par la transmission d’informations et de connaissances, j’ai acquis 15 années d’expériences en tant que responsable de projets communication dans des PME attachées aux valeurs humaines.



En 2014, je complète mon parcours par une formation longue en ingénierie de formation /pédagogie et E-learning/digital respectivement au CNAM et ISTF.



Aujourd’hui, j’interviens pour :



. Concevoir et développer des parcours pédagogiques multimédia (LMS 360Learning)

. Élaborer et piloter des plans d’actions en mode projets

. Animer et coordonner les équipes internes & prestataires

- Assurer une veille digitale, pédagogique et réglementaire



Mes compétences :

Éducation

Développement

Pédagogie

Communication

Animation de réseau

Enseignement

Ingénierie de formation

Blended learning

Elearning

WordPress

Audit

Gestion de projet

Animation de formations

Conception multimédia

Formations ouvertes et à distance

Formation professionnelle continue