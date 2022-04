Erwan BOIVIN

Fondateur du cabinet ICEA Conseils en juin 2013, je réalise avec mes deux associées des missions d'Expertise comptable et de Conseils auprès d'une clientèle de TPE/PME. Exerçant par ailleurs dans notre filiale d'audit les fonctions de direction des missions d'audit légal et d'audit contractuel, je dispose de compétences et d'expériences en matière de transmission d'entreprises et d'organisation de groupes.





La création du cabinet ICEA Conseils en juin 2013 est le fruit d'une collaboration de plusieurs années avec mes associées et d'une vision partagée de l'évolution de nos métiers. Nous plaçons la maîtrise technique et la qualité de service à la disposition de notre objectif : accompagner les dirigeants dans toutes les étapes de la vie de leurs entreprises.















Mes compétences :

Conseil