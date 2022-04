Erwan BONTONNOU

27 ans et diplômé d'un Master Grande École ICN Business School (cursus en anglais).



J'éprouve beaucoup d’intérêt pour le web, le marketing et le e-commerce. J'ai d'ailleurs co-créé le site internet http://www.socialized.fr . Ce site est dédié aux réseaux sociaux, communautés virtuelles et publicité en ligne. Il était géré par Vivien Guyot et moi même, passionnés de nouveaux médias.



Bilingue espagnol / français. Expérience de 3 mois en Espagne (réceptionniste) et 1 an au Mexique (étudiant et emploi).



Je suis actuellement Chef de Produit sur plusieurs familles de produits chez Pixmania : Téléphonie, Son, GPS, Stockage, Mémoire, Composant, Réseaux et Gaming



Mes compétences :

Benchmarking

Blog

Community manager

E-commerce

Ecommerce

Espagnol

Facebook

Football

Internet

Management

Manager

Marketing

Marketplace

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Publicité

réseaux sociaux

Sport

Twitter

Veille

Web

Word press