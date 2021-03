Alain BONTHONNOU

Après être entré dans l'armée de l'air en 1985 dans la défense sol-air, j'ai réalisé ma carrière dans le domaine du contrôle et des opérations aériennes.

Arrivé en 1997 au CEAM, j'ai pu travailler dans le domaine des programmes d'armement:

- les drones(pilote et chef de mission sur F-HUNTER), dont l'intégration dans l'espace aérien avec une formation réalisée en Israel,

- les liaisons de données tactiques (L11, L11B, L16)

- les systèmes de commandement et de contrôle tactique(C3M, Giraffe, CMD3D, SAMPT) et système fixe(C2)

- participation au bourget au profit d'industriel tel que Thales et Diginext

- intégration des systèmes sol-air dans la chaine de commandement des opérations aériennes

- LTO, Laboratoire Technico Opérationnel

En 2010, au sein de l'état-major, je participe au développement de l'utilisation de la virtualisation, ainsi que du JRE dans le domaine de la liaison 16, participation aux exercices NAWAS, AIREX.



En 2016, je participe à la création d'un DMOC au sein de l'AWC (CEAM) de 'armée de l'air, ainsi que le développement du LVC (Live, Virtual, Constructive)



Le contact avec le monde industriel français, les délégations étrangères militaires et civiles, pour le travail d'interopérabilité , la mise en oeuvre de nouveaux projets ont permis de développer ma soif d'échanges et de connaissances.

Je souhaite dès à présent m'investir dans la recherche d'un emploi pour une seconde carrière (libre depuis 01/01/2020).

Mes compétences :

Défense

Management

Rigueur

Développement des compétences

Relationnel