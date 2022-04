Manager et artisan du web passionné d'interactivité ... Concepteur / réalisateur Internet, créations graphiques et multimédia, web design, web marketing, SEO.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Informatique

CSS

XML

Webmarketing

PHP

XHTML

Adobe Illustrator

ActionScript

Adobe Flash

Adobe After Effects

Ergonomie

Adobe Photoshop

Distribution