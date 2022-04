Erwan BOULARD

Après l'obtention de mes diplomes de maintenance, j'ai obtenus un poste isolé en maintenance me permettant de gérer seul une production décalée. j'ai ainsi pu me forger une methode de travail qui m'a permis d'obtenir les meilleurs resultats de production. En outre j'ai aussi obtenus une dérogation pour former le reste du personnels à mes methodes.

Ne pouvant pas obtenir le poste désiré, j'ai ensuite décidé de crée mon entreprise dans le secteur du batiment mais le manque de cohésion entre moi et mes partenaires m'a fait choisir le retour en maintenance.

mon souhait d'évolution dans ce domaine est aujourd'hui ma priorité.

je suis à la recherche d'une entreprise me permettant d'obtenir un master en maintenance industrielle liée à l'organistion et aux methodes



Mes compétences :

Perfectionniste

Methodique