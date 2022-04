Erwan BRIAULT

En activité depuis plus de 15 ans, j'ai trouvé plaisir à travailler dans la commercialisation avec tous types d'intervenants.

Spécialisé dans la vente aux professionnels je serais heureux de m'entretenir avec vous pour plus de renseignements complémentaires.



N'hésitez pas à me transmettre vos messages.



Bonjour à tous,



N'hésitez pas à me transmettre vos messages.



Spécialisations : BtoB, CHR, e-commerce, transaction, commercial, tourisme, loisirs, réseau, hôtels, direction, hôtellerie, formation, vente, gestion, sports, restauration, franchise, estimation, oenotourisme, wholesalers, agences, voyages, TO, circuits.



Mes compétences :

Gestion

Vente

Franchise

E-commerce

Hôtellerie

Loisirs

Sports

Immobilier

Restauration

Réseau