Erwan Caous, jeune diplôme d'un master de Management à Skema Business School (ex ESC Lille). Après un M2 en apprentissage au sein de Crédit Agricole Creditor Insurance en tant que Chargé de Contrôle de Gestion, j'occupe actuellement un poste de Contrôleur de Gestion Junior en CDD au sein du Groupe Alten.



Précédemment, j'ai effectué une licence de Gestion en apprentissage. J'ai occupé un poste d'Assistant de Gestion dans la société Diotasoft, start-up spécialisée dans la Réalité Augmentée, Réalité Virtuelle, la 3D et dans le développement d'applications mobiles sur iPhone et Android.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Corporate finance

Business Objects

Wordpress