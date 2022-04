Erwan CARIOU

Développeur commercial/directeur sourcing-achat-développement produits bilingue français/anglais :

15 ans d’expérience dont 11 années en ASIE (CHINE–THAILANDE), secteur agroalimentaire et PGC catégorie emballage alimentaire, VAJ.

Solides expériences des environnements industriel et commercial asiatiques, encadrement d’équipes locales (partenariat, support technique client, sous-traitants, fournisseurs).

Sens de l’éthique avec un gout prononcé pour les défis : fortes capacités d'analyse et force de proposition



Mes compétences :

Stress Management

Asia operation

Analytical skills

Profit and Loss

Quality management

Cultural communication

Business Development

Packaging development

Project management

Food industry

Managing Director