Aurélien MILLOT

# Président associé et co-fondateur de MADE IN: société de création et d’import/export de prêt-à-porter ainsi que d'approvisionnement tissus, trims, accessoires basée en CHINE



# Directeur associé de notre bureau d'achats et usine intégrée basés au BANGLADESH



# Conférencier/Professeur sur les thèmes : « International sourcing, purchasing and trade », « Entrepreunariat », « Finance », « Entrepreunariat » , « Logistics », « Negotiation » pour:

- EM-Lyon (Master Degree / MBA degree)

- SKEMA Business School (Master degree)

- ESC Dijon-Bourgogne Business School (Master degree)

- l'IFA: International Fashion Academy (MBA degree)



Mes compétences :

Créativité