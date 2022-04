Erwan CARRÉ

Ingénieur études procédés en environnement, mes domaines de prédilection sont le traitement des eaux, le traitement de l'air, et la valorisation énergétique des déchets organiques (méthanisation, compostage).



Ayant depuis toujours une grande curiosité pour les processus naturels et leur utilisation par l'Homme, ma formation a débuté par une licence de biologie après un baccalauréat scientifique. Par la suite, j'ai intégré le cycle ingénieur de l'École des Métiers de l'Environnement. Ce cursus m'a permis d'acquérir une large culture scientifique, réglementaire, et technique sur l'ensemble des aspects liés à la gestion de l'environnement, puis finalement de me spécialiser dans le génie des procédés de traitement des effluents.



J'ai pu mettre en application cette formation lors d'expériences réussies à la fois en recherche et développement et en bureau d'études.



Mes compétences :

Excel

Autocad

Autonomie professionnelle

Word

Powerpoint

Management de projet

Traitement de l'air

Recherche documentaire

Management d'équipe

Traitement des déchets

Traitement des eaux

Vulgarisation scientifique

Flocs microalgues-bactéries

Automatisme et régulation

Génie civil

Marchés publics

Rédaction

Collectivités locales

Echangeurs de chaleurs

Ms project

Biologie

Analyse de données