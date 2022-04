Erwan CARRÉ

Je suis un jeune actif sérieux et en quête d’expérience dans le domaine de l’électrotechnique.

J'ai un profil de dessinateur mais je suis aussi ouvert à d'autre type de métiers.

Mes expériences principalement basées sur des missions en bureau d'étude mon apporté méthode et rigueur dans mon travail.

J'ai appris le travail en équipe et me suis parfaitement intégré dans toutes les entreprises ou j'ai effectuer mes missions.



Mes compétences :

Electricité

Hydraulique

Automatisme

C

Vision

Robotique

Caneco

Électromécanique

Montage

Electrotechnique

Gestion administrative

SolidWorks

AutoCAD

Microsoft Office

Dessin 3D

Draftsight

Google Sketchup

Dessin technique

Dessin industriel

Catia

Câblage

Drone

Arduino