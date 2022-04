Erwan CHASSIN

Je suis une personne très sociable qui n'a pas peur d'avancer , je n'ai pas peur d'avoir de l'ambition . Je suis capable de m'adapter facilement à tout ce qu'on peut me demander . Sportif , je pratique le rugby à bon niveau , j'aime le challenge . Les travaux manuels ne sont pas non plus un secret pour moi . J'aime apprendre de tout les secteurs car ma vision des choses est que dans la conjoncture mondiale actuelle , la pluridisciplinarité est la clé .



Mes compétences :

Informatique

Travail en équipe

Vente

Sport de haut niveau

Adobe Photoshop , Illustrator , InDesign