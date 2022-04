Erwan CHÉRAMY

Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans le secteur du transport international durant laquelle j'ai pu développer/parfaire mes connaissances de l'overseas, de la douane ainsi que mon relationnel (client, fournisseur et collaborateur), je souhaiterais découvrir "l'autre côté" de ce monde et ainsi mettre à profit mon expérience en intégrant le service achats transports d'un "chargeur".





Mes compétences :

Relationnel+professionnalisme

consciensieux

Impliqué dans les missions confiées

Achats