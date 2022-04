Erwan COADOU

Issu d'une formation généraliste en physico-chimie des matériaux, titulaire d'un doctorat/Ph.D. en co-tutelle internationale (France/Royaume-Uni) portant sur le développement de matériaux innovants pour applications au stockage d'énergie.



Compétences en synthèse, formulation et techniques de caractérisation physico-chimiques de matériaux, conception de systèmes de connexion électriques et électroniques.

Qualités d'adaptation et d'organisation. Capacités d'apprentissage et d'analyse.



Mes compétences :

Chimie analytique

Chimie des matériaux

Électrochimie

Batteries Lithium

Supercondensateurs

Liquides ioniques

Formulation d'électrolytes