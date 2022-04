Erwan COIFFÉ

Mes bonnes connaissances théoriques alliées à ma forte expérience de terrain me permettent d'être ultra flexible et efficace.



Technophile, je suis toujours à l'affût des derniers produits/technologies afin de toujours garder un niveau de compétence à jour.



Ingénieur Système Réseaux Stockage touche à tout je suis en mesure d'étudier un sujet IT sur l'ensemble des composants d'un système d'information.



Mes compétences :

DFS, BranchCache

Microsoft SQL Server

MDT 2012

MySQL

Stockage

Linux

Citrix Presentation Server

Centreon et Nagios

Microsoft Exchange

Virtualisation

DHCP

Microsoft Windows Server

Terminal server

System center operations manager

Hyper-V

UNIX

VMware

Citrix XenApp

Active Directory

Oracle

DNS

Postfix

Windows PowerShell

Shell