Erwan COLLET

Responsable commercial PACA - Corse dans les domaines de l' AMÉNAGEMENT urbain, les espaces de JEUX, Multi-sports, Fitness pour les collectivités et Équipements de VOIRIES.



En relation avec les collectivités locales, entreprises de travaux publics et entrepreneurs.

Prescripteur auprès des architectes, bureaux d'études, sous-traitants, maîtres d'ouvrage et entrepreneurs.

Suivi et développement de clientèle, négociation commerciale et réponse aux appels d'offres.



Montage des dossiers d'avant-projet, et de consultation des entreprises.

Organisation des réunions de chantier, y compris rédaction des comptes rendus.

Contrôle de l'exécution des travaux.



Autonome en home office.

Informatique : Word - Excel et divers CRM.



Mes compétences :

Commercial

Conseil

Ingénieur Commercial

Marchés publics

Mobilier urbain

Responsable Commercial

Vente

Développement commercial

Bois