Erwan COLLOBERT

Diplômé de l'American Business School of Paris (diplôme Américain, BBA Major Finance et diplôme français de manager à l'international). Egalement titulaire d'un Master 2 en Ingénierie Patrimoniale de l'Ecole Supérieur de Gestion en Finance de Paris, je souhaite poursuivre une carrière dans le secteur financier.



Fort d'une expérience de un an et demi en tant qu'assistant d'un conseiller patrimonial sénior au Credit Agricole Banque Privée, j'ai acquis de nombreuses compétences financières et commerciales.



J'ai également eu l'occasion, lors de mes études, d'écrire une thèse sur la «Gestion de patrimoine des athlètes de haut niveau» cela m'a donné la chance de rencontrer différentes acteurs du secteur financier (avocats, gestionnaires de patrimoine, agents d'athlètes et banquier privés).



Mes compétences :

ECommerce

Team Management

Stress Management

PC Hardware

Microsoft Office

Fiscalité patrimoniale

Bilan Patrimonial

Gestion de patrimoine

Finance d'entreprise