Christophe BLONDEAU

Préparez votre révolution pour 2017.



13 millions de salariés non formés en France. Et si vous les captiez pour remplir vos salles de formation ? edotplus est le premier optimiseur commercial de formations. Grâce à notre plateforme web et nos innovations de pointe développés avec l'Ecole des Mines, vous investissez dans le Marketing ultra-ciblé : contactez seulement les profils qui correspondent au public visé par votre formation. Réagissez dès qu'un intérêt acheteur apparaît : Valorisez vos savoirs, et laissez-nous positionner votre offre de façon dynamique et optimale pour remplir vos salles aussi efficacement qu'un avion. Gagnez des parts de marché, améliorez vos taux de réalisation et de remplissage. Préparez-vous pour la révolution commerciale de 2017.