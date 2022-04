Erwan CONAN

Bénéficiant de 20 ans d'expérience dans l'Armée Française, j'ai été employé essentiellement dans le domaine du renseignement.

La partie du Monde que je connais le mieux, est le continent Africain.

Mon emploi, sur les dernières années de ma carrière, m'a conduit à diriger conjointement une équipe de 12 personnes en charge de l'analyse du Sahel à partir des premiers enlêvements de ressortissants Français dans cette zone.

A force de travail, je suis devenu spécialiste dans l'utilisation de logiciels d'analyse poussés tels que Analyst's Notebook. Je maitrise également l'utilisation de logiciels de type SIG ou systèmes d'information géographique.



JE SUIS ACTUELLEMENT A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI DE MAITRISE DES MENACES ET MAITRISE DES RISQUES POUR UNE O.N.G.





During my 20 years experience among the French Army, I was mainly employed in the field of intelligence.

The part of the world that I know best is Africa.

My job over the last few years of my career has led me to to lead a team of 12 people in charge of analyzing the Sahel from the earliest kidnapping of French nationals in this area.

With hard work, I became a specialist in the use of analytical tools, such as Analyst's Notebook software. I also master the use of GIS software (geographic information systems).



I AM CURRENTLY ACTIVELY LOOKING FOR A JOB OF OF THREATS AND RISK ASSESSMENT FOR A NGO



Mes compétences :

Analyse de risque

Traduction

Télécommunications

Microsoft Office

I2 ANB Analyst Notebook

Python

MySQL

HTML